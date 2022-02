Kom in de Kas verplaatst naar 11 en 12 juni

Aalsmeer – Kom in de Kas 2022 vindt dit jaar plaats op 11 en 12 juni. Normaal vindt het grootste publieksevenement van de glastuinbouwsector plaats in het eerste weekend van april. Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus heeft het landelijk bestuur, in overleg met de Kom in de Kas regio’s, besloten om het evenement te verplaatsen naar juni.

De verwachting is dat er in juni meer mogelijkheden zijn om de bezoekers op een leuke, gastvrije manier in de kassen te ontvangen. Op dit moment hebben zo’n dertien regio’s te kennen gegeven dat zij deel gaan nemen aan Kom in de Kas in juni.

“Natuurlijk is het jammer dat we het evenement moeten verzetten naar juni. Deze periode is niet voor alle bedrijven even gunstig om open te gaan. Maar het evenement voor de derde keer niet door laten gaan was voor veel regio’s en ook het landelijk bestuur eigenlijk geen optie. Ik ben daarom blij met de toezegging van dertien regio’s dat zij zich in gaan zetten voor een succesvol evenement in juni. Beter een kleiner evenement in juni, dan weer een jaar zonder Kom in de Kas“, aldus René van Dop, landelijk voorzitter.

Over Kom in de Kas

Kom in de Kas wil de glastuinbouw presenteren aan het grote publiek als een toekomstgerichte en professionele sector. Een sector die op een verantwoorde wijze onderneemt, van belang is voor de maatschappij, én waar toekomst is voor mensen om in te werken. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantion, Interpolis en Rabobank.