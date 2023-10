Kom gratis honkballen in de maand november￼

Uithoorn – Ben jij tussen de 5 en 10 jaar oud? Of is uw kind tussen de 5 en 10 jaar oud? Dan kan er de hele maand november op zondagochtend, vier keer gratis meegedaan worden met een kennismakingstraining. Dan kunt u kijken of deze leuke sport iets voor uw kind is. De trainingen zijn van 10.30 t/m 11.30 uur in de gymzaal in de Meerwijk (Eendracht 4) waar alle kinderen de basis onderdelen van de sport geleerd krijgen. Je leert slaan, het gooien en vangen van een bal en natuurlijk mag je ook hard rennen. Wie weet sla jij wel een echte homerun! Wij zorgen voor al het speelmateriaal dus sportieve kleding en een paar binnen gympen is voldoende om mee te kunnen doen.

Kom gratis softballen

Ben jij een jongedame tussen de 14 en 18 jaar oud en heb je ooit gesoftbald of ben je gewoon op zoek naar een nieuwe leuke sport? Kom dan op maandag van 19.00 t/m 20.00 uur meedoen met een echte softbaltraining. De jongedames trainen in de maand november in de gymzaal van de Brede School in Uithoorn (Randhoornweg 39). Ook bij deze training mag je vier keer geheel vrijblijvend meedoen.

Ben je na deze vier trainingen enthousiast dan geldt voor beide mogelijkheden dat er vanaf januari meegetraind kan worden in de gymzalen, want dan start ons seizoen. Tot begin maart trainen wij binnen waarna wij van half maart tot en met half oktober buiten trainen en wedstrijden spelen op het complex aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via whatsapp met 06-16072728 of info@thamen.info