Kom bij de TechniekClub! Voor makers en doeners￼

Regio – Dol op dingen maken? Hou je van experimenteren? En wil je nieuwe dingen leren door te doen? Kom dan naar de TechniekClub in de MakerSpace Amstel & Venen in Mijdrecht. Kies voor een module over Elektra, Tassen maken of leer alles over Automotive. Welke module past bij jou?

Elektra

De TechniekClub – onderdeel van de activiteiten van TechNet Amstel & Venen – werkt met modules. Elke module duurt drie of vier weken. “In de eerste module staat Elektra centraal”, vertelt Gonnie Janssen, coördinator van de TechniekClub. “Hier leren de kinderen alles over de basis van elektra. Wat heb je nodig om een lampje te laten branden of om iets te laten bewegen? Ook leer je solderen. Met behulp van deze technieken en materialen van JuniorIOT maak je een robotje of een bijzonder lichtorgel.” De TechniekClub Elektra is bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Deze module vindt plaats op 5, 12 en 26 februari 2024.

Tassen maken

De tweede module van de TechniekClub staat in het teken van “tassen maken”. “Onder begeleiding van Marieke ten Thij van Atelier 2T maken de kinderen een duurzame tas van spijkerbroeken”, vertelt Gonnie enthousiast. “De kinderen maken kennis met de werking van een naaimachine en doen er de eerste basisvaardigheden mee op.” Deze module vindt plaats op 4, 11, 18 en 25 maart 2024 en is bedoeld voor kinderen van 11 en 12 jaar.

Automotive

Wie bouwt de snelste auto? Die vraag staat centraal in de derde module van de TechniekClub. “In deze module gaan de kinderen eerst aan de slag met technisch Lego. Daarna leren zij met diverse technieken een eigen auto te bouwen. Denk aan timmeren, zagen, boren en schroeven. Uiteraard sluiten we af met een race!” Deze module vindt plaats op 8, 15 en 22 april 2024 en is bedoeld voor kinderen van 9 of 10 jaar.

Alle modules van de TechniekClub vinden plaats op maandagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur in de MakerSpace Amstel & Venen, Diamant 9 in Mijdrecht. Gebruik de ingang aan de kant van de moskee, daar is de deur geopend. Wie zich inschrijft voor een module, schrijft zich dus in voor alle drie of vier bijeenkomsten. Inschrijven voor meerdere modules is mogelijk. Kijk op www.technetamstelenvenen.nl/makerspace

De TechniekClub wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente De Ronde Venen.

Fotobijschrift: TechniekClub in de MakerSpace Amstel & Venen: voor échte makers en doeners!