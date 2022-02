Koekjes van Oostkroost voor verkeersregelaars

Aalsmeer – Er wordt veel gewerkt in en rondom kinderopvang Solidoe Oostkroost aan de Machineweg. De weg is voor deze werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten en om het verkeer te goed te laten doorstromen zijn verkeersregelaars ingeschakeld. Ondanks het slechte weer ontbrak het de verkeersregelaars niet aan enthousiasme.

Bij iedere rit met het busje van en naar school zwaaiden zij met beide handen heel enthousiast naar de kinderen van Solidoe Oostkroost.

Dit bracht de collega’s, maar vooral de kinderen een lach op de gezichten. Iedere rit werd er weer gezwaaid, toch zo’n zestien keer per dag. Om de verkeersregelaars te bedanken voor hun vrolijkheid hebben de kinderen en de leerkrachten heerlijke koekjes gebakken en persoonlijk bij de verkeersregelaars gebracht.

Houtsnippers

Tevens is rond het gebouw van Oostkroost gesnoeid, erg fijn! Zeker nu de opvang ook nog eens alle houtsnippers mogen gebruiken voor het eigen schoolplein. Het is even werken maar ook hier werden de kinderen en de medewerkers van BSO Solidoe heel blij van.