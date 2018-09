Koeienwandeling met de boswachter

Amstelland – Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 14 oktober om 14.00 uur. De wandeling is in het zuidelijke gedeelte van het bos, door gebieden waar de Schotse Hooglanders grazen.

Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Start van de wandeling is bij de parkeerplaats Bosrandweg, midden op de zuidelijke grens van het Amsterdamse Bos. De kosten zijn € 5,00 per persoon, gepast en contant te betalen.

De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Aanmelden: 020-5456100,

www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.