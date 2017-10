Knotgroep Uithoorn start met hooien

Uithoorn – Het seizoen van knotten van wilgen gaat weer beginnen. Maar de Knotgroep Uithoorn begint de eerste werkdag met het hooien van riet.De rietlanden langs het Zijdelmeer in Uithoorn zijn de moeite waard om goed te verzorgen. De stroken wuivend riet worden steeds meer een zeldzaamheid, zeker binnen een bebouwde kom.

De Knotgroep Uithoorn helpt eens per jaar door het gemaaide riet te hooien en het op hopen langs de Boterdijk te leggen. Daar wordt het dezelfde ochtend door een vrachtauto opgehaald.

Op zaterdag 7 oktober verzamelt de Knotgroep om 9.00 uur bij de Werkschuur op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan. Met hark, hooivork en draagberrie gaan we de rietlanden over, die een paar dagen eerder gemaaid zijn door de maaiploeg van Landschap Noord-Holland. Om 13.00 uur stoppen we met een pittige kop soep. Halverwege is er koffie met koek.

Iedereen die een ochtend actief wil zijn in een mooi stukje natuur midden in Uithoorn, is van harte welkom. Vele handen maken licht werk ! Stevige schoenen of laarzen zijn nuttig, het kan nat zijn. Neem zelf ook een beker en lepel mee. De knotgroep zorgt voor goed gereedschap.Voor meer informatie: Bert Schaap, 0297-565172 of www.knotgroepuithoorn.nl .