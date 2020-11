Kleurwedstrijd voor Sinterklaas in Mijdrecht

De Ronde Venen – 14 november is het zover en komt Sinterklaas naar Nederland. Omdat de Sint dit jaar niet zelf naar Mijdrecht kan komen, heeft hij aan het bestuur van, Mijdrecht Dorp, gevraagd of zij hem wat hulp konden bieden, en dat doen zij natuurlijk graag. De sint is nog altijd gék op mooie tekeningen. Daarom liggen er vanaf 14 november in veel winkels mooie kleurplaten klaar. Deze mogen jullie mooi inkleuren, en tot 3 december inleveren bij Dat Leuke Winkeltje in Mijdrecht. Sinterklaas gaat ze allemaal bekijken, en de mooiste kleurplaten worden beloond met waarde cheques ter waarde van €25. Deze zijn in alle winkels van Mijdrecht te besteden. Ze delen er maar liefst 40 uit

Op zaterdag 28 november stuurt Sinterklaas twee assistenten naar Mijdrecht dorp. Cato kado en Fred Pakket gaan dan de hele dag helpen om alle cadeautjes die voor pakjesavond gekocht worden, mooi in te pakken, wat fijn, die hulp! En op 5 december, de verjaardag van Sinterklaas, heeft de Sint gevraagd of er wat lekkers uitgedeeld kan worden aan het winkelend publiek van Mijdrecht Dorp.