Kleurrijke kerst met Koningsberger en Matangi

Uithoorn – “Psst, psst, heb je het al gehoord, ‘Il est né’, Hij is geboren…” – geheimzinnig en verwonderd fluisterend brachten bariton Maarten Koningsberger en het Matangi Strijkkwartet het bekende Franse kerstlied ‘Il est né le divin enfant’ ten gehore. Het was maar één van de vele hoogtepunten van het kerstconcert van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) op zondag 17 december j.l. In een volle Schutse genoot het publiek van een lichtvoetig en kleurrijk kerstconcert in een bijzondere bezetting: één zanger en vier strijkers.

Jonge god van 68

Maarten Koningsberger is ondertussen 68 jaar, maar zijn stem is nog zo soepel als van een jonge god. Zijn expressiviteit en zijn dictie zijn onovertroffen: Duits, Engels, Frans, het maakt niet uit, het is allemaal zeer goed te verstaan. Hij gaf zelf korte en humoristische toelichtingen op de liederen van het afwisselende programma: van klassiek (Brahms) tot romantisch (Reinecke en Reger) en van het Franse chanson (Edith Piaf) tot Amerikaanse ‘zwijmel’-liederen, zoals ‘Sleighride’ (met meegebrachte ‘jingle bells’!) en ‘Let it snow’. Als je zwijmelt, moet je niet flauw zijn en het met overgave doen – en dat deed hij dan ook. Als toegift zong hij ‘I am dreaming of a White Christmas’, waarbij het publiek spontaan mee ging zingen en neuriën. Hij schuwde ook het scherpe randje niet: in een kerstverhaal van Godfried Bomans en een lied van Jules de Korte klonk kritiek door op zelfgenoegzaamheid en op de macht van het geld.

Strijkende vrienden

Voor de begeleiding had hij zijn strijkende vrienden en vriendinnen van het Matangi Strijkkwartet meegenomen. Dit gerenommeerde kwartet van wereldklasse bestaat volgend jaar 25 jaar. Maria-Paula Majoor (eerste viool), Hannelore de Vuyst (tweede viool), Karsten Kleijer (altviool) en Arno van der Vuurst (cello) speelden zeer precies en expressief prachtige arrangementen van henzelf en van o.a. Erik van der Wurff (1945-2014), de vaste arrangeur van Herman van Veen. Daarnaast speelden zij ook ‘solo’ zonder dat er iemand doorheen zong: intieme, sfeervolle kamermuziek van Schubert, Mendelssohn en Beethoven. Om stil van te worden.

Volgende keer

Op 21 januari 2024 is het volgende evenement van de SCAU: dan neemt verhalenverteller Eric Borrias het publiek mee naar het Tibet van de 11de eeuw. We maken kennis met de historische figuur Milarepa. Zijn weg naar verlichting is nog altijd een bron van inspiratie.