Kledingbeurs Dorpskerk Abcoude

Abcoude – In de Dorpskerk in Abcoude, Kerkplein 45, wordt een tweedehands kledingbeurs gehouden op vrijdag 31 oktober van 17.30 tot 20.00 uur en zaterdag 1 november van 10.00 tot 14.00 uur. De opbrengst is bestemd voor nieuwe stoelen in de kerk.

Kleding, ook baby- en kinderkleding, sportkleding, schoenen, laarzen, dekens, gordijnen, dekbedovertrekken, sieraden, tassen en accessoires kunnen worden ingeleverd op vrijdag 24 oktober van 13.00 tot 15.00 uur en zaterdag 25 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag 29 oktober van 10.00 tot 14.00 uur bij de Dorpskerk. Voor meer informatie: 06 – 2640 2413 / 06 – 1535 3399.

Op de foto: Kledingbeurs in Dorpskerk Abcoude. Foto: aangeleverd.