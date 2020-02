Klanten van DEEN zamelen voor € 15.421 lege flessen in voor KiKa

Uithoorn – Het is een kleine moeite, maar levert een groot gebaar op. Met een eenvoudige actie hebben we een groot verschil kunnen maken voor zieke kinderen. In januari hebben klanten van Deen massaal lege flessen ingezameld voor de statiegeld actie van KiKa. Samen hebben wij een mooi bedrag bij elkaar gespaard, dat gebruikt zal worden om onderzoek naar kinderkanker te financieren. Op maandag 17 februari overhandigde marketing manager van Deen Geertje Meijer de cheque aan Tuba Saritas en Steffie Jansen van KiKa. “Klanten van Deen hebben met veel enthousiasme hun lege flessen ingeleverd voor KiKa. In totaal zijn er ruim 60.000 flessen ingezameld, goed voor een mooie cheque van € 15.421,65.” aldus Geertje. Tuba Saritas is onder de indruk van de opbrengst. “Wat een fantastisch bedrag is het geworden! Het is bovendien mooi om deze campagne af te ronden op de plek waar Deen alle lege flessen heeft verzamelt.”

Stichting KiKa

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

De gehele opbrengst van de cheque zal gebruikt worden voor:

Wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kinderkanker

Verbetering van de kwaliteit van behandelingen

Vermindering van bijwerkingen na behandelingen

Ondersteuning van het Prinses Máxima Centrum (het grootste kinderoncologisch centrum van Europa)

Voorlichting over kinderkanker





Op de foto v.l.n.r.: Steffie Jansen en Tuba Saritas van Kika en Geertje Meijer (Marketingmanager Deen).