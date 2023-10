Klankreizen in het najaar￼

Wilnis – De komende maanden zijn er weer een aantal klankreizen in Wilnis o.l.v. Jessica Erdtsieck. De data zijn vrijdag 13 oktober, 10 november en 15 december 2023 van 20.00 – 21.30 uur. Tijdens een klankreis laat je jezelf meevoeren op de ontspannende werking van meditatieve klankschalen en klankstaven, afgewisseld met bijzondere klanken van de gong, tongdrum, sjamanendrum, oceandrum, regenbuis, stemgeluid plus tal van kleine meditatieve instrumenten. Een klankreis onderga je, heerlijk liggend op een comfortabel matje of tuinstoelkussen, toegedekt met een slaapzak of een warm plaid die je wel zelf meeneemt.

Na een korte inleiding ervaar je hoe trillingen van klanken je kunnen raken tot in je cellen en het diepst van je wezen. Je ervaart een diepe rust maar ook kan het losmakend en heilzaam werken. Ieder mens vibreert op zijn eigen unieke niveau, wat constant in beweging is. Zo kan elke klank, maar ook klankreis, weer anders ervaren worden.

Deelname is 15,00 euro per persoon. Kom je met 2 of meer personen, dan betaal je 12,50 euro per persoon. Opgave via j.erdtsieck@hetnet.nl of kijk voor meer informatie op www.salig.nl. Locatie van de klankreizen is de grote zaal van gebouw de Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis.