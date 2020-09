Kindertekenatelier bij de Werkschuit

Aalsmeer – Het Kindertekenatelier van de Werkschuit start in de week van 30 september. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn welkom op woensdagmiddag en zaterdagochtend. In de tekenles leer je wat de waarde is van kunst door te kijken naar mooie vormen in de natuur. Door in goede kunstboeken te kijken leren kinderen ook de betekenis van vorm, plezier in materiaal, kleur en onderwerp.

Docent Annefie van Itterzon ziet wat tekenen en schilderen bij kinderen te weeg brengt. Kijken naar kunst is mooi, maar de waarde van beeldende kunst gaat veel verder. Samen tekenen en schilderen verbindt kinderen. Het helpt hen bij hun ontwikkeling en brengt plezier in de klas.

“Na iedere les zie ik kinderen met kleurrijke tekeningen van herten, vossen, en wijze uilen, trots de deur uit gaan”, vertelt Annefie. Opgeven voor het Kindertekenatelier kan via de website van de Werkschuit in Aalsmeer. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.