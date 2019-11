Kinderklucht ‘De Pakjeskluis’ van Sinterklaas

Amstelland – Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt, zacht geklopt… Wie zou dat zijn? Sinterklaas natuurlijk! Ook dit jaar bezoekt hij, samen met de Pieten, zijn vrolijke vrienden Karel de kok, hofdame Frandolien en hoofdlakei Franciscus op het kasteel.

Het wordt weer lachen met ‘De Pakjeskluis van Sinterklaas’ in Schouwburg Amstelveen! Geniet met de hele familie van deze dolkomische kinderklucht. Zoals altijd zorgt het gezellige kasteelpersoneel, met de Sint en Pieten, voor een muzikaal theateravontuur vol grappen en grollen. Zonder twijfel het allerleukste Sinterklaascadeau van het jaar!

Het verhaal

Op het kasteel van Koning Klaagmaarniet zijn Karel de kok, hofdame Frandolien en hoofdlakei Franciscus druk in de weer. Het is bijna 5 december: Sinterklaas komt! Dit jaar neemt de Goedheiligman twee hele belangrijke Pieten mee: de Kluispieten. Zij zijn verantwoordelijk voor de pakjeskluis, waarin alle cadeautjes worden bewaard. Na een warm welkom met veel muziek en smakelijk snoepgoed bereidt de Sint zich voor op zijn nachtelijke tocht over de koude daken. Maar, als blijkt dat de Kluispieten de code van de pakjeskluis zijn vergeten, breekt er grote paniek uit. Karel de kok en zijn vrienden zetten alles op alles om de code te kraken. Zal de kluis ooit nog open gaan?

Na de voorstelling komen de Sint en Pieten uiteraard nog even langs in de foyer voor een uitgebreide meet & greet.

Woensdag 4 december om 15.00 uur, bij Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100. Reserveringen: www.schouwburgamstelveen.nl of telefonisch via 020-5475175.