Kinderkledingbeurs in Dorpshuis Kudelstaart

Kudelstaart – Op zaterdag 8 april wordt van 10.30 tot 12.30 uur weer een kinderkledingbeurs georganiseerd in het Dorpshuis van Kudelstaart. Tweedehands kinderkleding in de maten 80 tot en met 176 bestemd voor het voorjaar en de zomer wordt te koop aangeboden. Ook kunnen tweedehands speelgoed en overige kinderbenodigdheden aangeschaft worden. Alles is schappelijk geprijsd en hangt op maat. Afrekenen gebeurt in een keer aan de kassa zowel met de pin als contant. Bovenop de aankoopprijs wordt 10% toeslag berekend om de huur en andere onkosten te betalen. Kijk voor verkoopnummers en meer informatie op de website www.kinderkledingbeurskudelstaart.nl. Kom een kijkje nemen, de toegang is gratis.