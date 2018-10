De Ronde Venen – Het is bijna zover! Nog een paar dagen en dan opent de kinderkleding- en speelgoedbeurs haar deuren. 7 oktober kan er van 12:00-15:00 van hartenlust gewinkeld worden voor 4 prachtige goede doelen. Nu het ook echt kouder begint te worden, is het een mooi moment om voor een zacht prijsje mooie en kwalitatieve najaars- en winterkleding te shoppen. Van klein tot groot, voor alle kinderen is er wat te vinden want er zal van maat 74 tot en met maat 176 aanwezig zijn. Vertel het voort en neem je vrienden, familie en kennissen mee, want iets goeds doen is zelden zó leuk! Locatie: Klein Binnenrust, Hoogstraat 23 in Abcoude, achter Café Restaurant De Eendracht. Donaties of meedoen?: info@voorelkaar.org Meer informatie op onze website: www.voorelkaar.org