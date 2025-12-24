Kinderen OBS De Twister steken zieke leeftijdsgenoten hart onder de riem

Mijdrecht – ‘Ik hoop dat je snel beter wordt.’ ‘Je bent een topper.’ ‘Ik hoop dat je weer leuke dingen kunt doen.’ Het zijn eenvoudige woorden, maar ze kunnen een wereld van verschil maken voor een kind dat ernstig ziek is en of vaak in het ziekenhuis ligt.

Het zijn teksten van leerlingen van OBS De Twister in Mijdrecht. Zij maakten de afgelopen periode tientallen kleurrijke wenskaarten om zieke kinderen een hart onder de riem te steken. Dit warme en humane initiatief kwam tot stand dankzij lokale samenwerking tussen IPSO centrum ’t Anker en OBS De Twister.

Ontmoetingsplek voor steun en verbinding

IPSO centrum ’t Anker, gevestigd in Mijdrecht, is een ontmoetingsplek waar volwassen (ex-)kankerpatiënten en hun naasten elkaar wekelijks vinden voor steun, activiteiten en gesprekken. Zij weten als geen ander wat het betekent om ziek te zijn en hoe belangrijk het is om contact te houden met de wereld om je heen en niet in een isolement te raken. Er zijn momenten waarop alles even donker kan voelen en je je alleen, boos of verdrietig voelt. Juist dan is het fijn om te weten dat er aan je gedacht wordt. Dat geeft weer wat licht in de tunnel. Vanuit die gedachte ontstond de wens bij ’t Anker om ook iets te kunnen betekenen voor kinderen die te maken hebben met ziekte.

Persoonlijke ervaring als inspiratie

Chantal Timmer heeft het idee handen en voeten gegeven. Zij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk aanmoediging kan zijn wanneer je wordt getroffen door ziekte. Vorig jaar werd zij zelf behandeld voor borstkanker. “Ik noem het lichtjes op mijn pad”, vertelt Chantal. “Zo’n wenskaartje lijkt misschien klein, maar kan enorm veel betekenen. Ik draag nog altijd een kaartje bij me dat ik kreeg van Shirley. Ik had haar eerder gesteund in een maatjesproject toen zij het moeilijk had. En toen ik zelf ziek werd, gaf zij mij dat lichtje terug.”

Steun vanuit het lokale netwerk

Zoals dat vaak gaat in De Ronde Venen bleek er een sterk lokaal netwerk dat dit soort initiatieven ondersteunt. De Lionsclub pikte het idee op en stelde een donatie beschikbaar vanuit de opbrengst van de jaarlijkse badeendjesrace. Met dat geld kon het plan verder worden uitgewerkt. Al snel ontstond, mede door eerder contact van Chantal met OBS De Twister, het idee om kinderen wenskaarten te laten maken voor andere zieke kinderen: van kinderen voor kinderen.

Creatief aan de slag

Chantal bracht samen met een andere gast van ’t Anker de benodigde materialen naar de school en ging met de kinderen aan de slag. Het enthousiasme was groot. Maar liefst 167 leerlingen uit groep 3 tot en met 8 maakten kleurrijke kaarten, vol tekeningen, stickers en vooral veel glitters. De persoonlijke boodschappen ademen steun, hoop en aanmoediging uit. “Er kwamen ook waardevolle gesprekken met de leerlingen. Het was soms ontroerend als je in gesprek kwam met een kind dat iets vervelends had meegemaakt en er nu over durfde te praten. En dan schrijft een leerling een tekst op: Weet je wat ik zeker weet, dat alle kerstlichtjes groot en klein, dit jaar speciaal voor jou aangestoken zijn. Daar word je toch even stil van!”, laat Chantal weten.

Empathie bij leerlingen

Het project kreeg hierdoor ook een educatieve kant, omdat leerlingen stilstaan bij hoe belangrijk gezondheid is en hoe ingrijpend ziekte kan zijn. “Dit past heel goed in het zogenaamde burgerschapsonderwijs. Je kweekt met deze dit initiatief een stukje empathie bij de leerlingen. Burgerschapsonderwijs is een wettelijke opdracht voor Nederlandse scholen om leerlingen kennis, vaardigheden en respect bij te brengen voor een democratische samenleving, zodat ze actief kunnen deelnemen en bijdragen”, gaf meester Sven aan.

Kaarten voor ziekenhuizen

Vrijdag 19 december was er een speciaal moment, waarop de kinderen met trots de kaarten overhandigden aan vertegenwoordigers van IPSO centrum ’t Anker. Zij hebben de kaarten vervolgens overhandigd aan het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en het Antonius Ziekenhuis in Utrecht. De wenskaarten worden verspreid onder de kinderen in deze ziekenhuizen. Ook de afdeling oncologie van het Antonius Ziekenhuis ontvangt kaarten, evenals IPSO centrum ’t Anker zelf. Alle betrokken partijen kijken met dankbaarheid terug op deze samenwerking: een initiatief dat niet bij mooie woorden bleef, maar kinderen die het even zwaar hebben een glimlach bezorgen. Een prachtige kerstgedachte die een vervolg verdient.

Op de foto: Kleurrijke wenskaarten om zieke kinderen een hart onder de riem te steken. Foto: Peter Pos.