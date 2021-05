Kinderen in actie voor een rookvrije generatie

Aalsmeer – De Internationale Anti Rookdag op maandag 31 mei is in de Aalsmeer het startsein voor de campagne ‘Ga voor Lucht’ waarin kinderen via een kaartenactie laten weten dat zij een ‘Rookvrije generatie’ heel belangrijk vinden. In 2017 en 2018 deed toenmalig kinderburgemeester Derek al van zich spreken door zich succesvol in te zetten voor rookvrije schoolpleinen en sportverenigingen. Julius, de huidige kinderburgemeester, zou nu nog wel verder willen gaan: “Je moet het eigenlijk omdraaien, alles is rookvrij en alleen geef je nog aan waar je wel mag roken.”

Kaartenactie

De campagne ‘Ga voor Lucht’ is een kaartenactie bedacht in de kinderraad en begeleid door Brijder Jeugd. De kaarten met slogans worden de komende tijd verspreid over de scholen in Aalsmeer, door kinderen voorzien van persoonlijke boodschappen en verspreid in hun eigen omgeving en bij gezondheidscentra. Naast tv-reclames en artikelen in de krant kunnen juist persoonlijke boodschappen van kinderen een belangrijke rol spelen verwacht de kinderraad. Want als een kind zegt dat roken slecht is dan moet het wel effect hebben, zeker als het je eigen kind is.

Wethouder Wilma Alink is enthousiast en steunt het initiatief van harte. “Ik ben blij dat we nu de rookvrije generatie mogen zien opgroeien. Kinderen zijn de toekomst en zij vinden roken hier niet bij horen. Mooi dat zoiets uit henzelf komt. Het is aan ons als volwassenen om het goede voorbeeld te geven en door niet te roken te zorgen voor onze en hun gezondheid.” Kinderburgemeester Julius en kinderraadslid Damiën rekenen er op dat er straks minder gerookt gaat worden in Aalsmeer: “Kan bijna niet anders, je gaat toch niet betalen om later misschien ziek te worden?”

Live op Instagram

Ook Buurtwerk, het jongerenwerk in de gemeente Aalsmeer, steunt de actie. Aansluitend op de Anti Rookdag gaat Buurtwerk op woensdag 2 juni om 19.30 uur live op Instagram met Brijder Jeugd. Op het account @Buurtwerk.Aalsmeer staat diezelfde middag een quiz over roken en is er de mogelijkheid om vragen in te sturen. De antwoorden op de quiz en de vragen worden besproken met een preventiedeskundige in de live sessie. De stream is ook op een later tijdstip terug te kijken via dit account.

Foto: Kinderburgemeester Julius en kinderraadslid Damiën bij zwembad De Waterlelie. Foto: Lilian de Jong / Toewan