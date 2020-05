Kinderburgemeester Berber kijkt terug op een leuk jaar

Aalsmeer – Op maandag 24 mei is met een officieel moment afscheid genomen van kinderburgemeester Berber Veldkamp. De Kudelstaartse werd welkom geheten door wethouder Bart Kabout en burgemeester Gido Oude Kotte. Aan het ‘leiderschap’ van Berber is door het uitbreken van het coronavirus abrupt een einde gekomen. Toch kijkt de 12-jarige terug op een leuke tijd als kinderburgemeester waar ze toch best het een en ander bereikt heeft.

Inzetten voor de natuur

Vanaf de aanvang van de verkiezing heeft Berber aangegeven zich in te willen zetten voor de natuur. Zo heeft Berber zich sterk gemaakt voor de komst van wormenhotels en ziet zij graag in Aalsmeer bijenlinten komen, stroken met bloemen waar bijen en vlinders graag verblijven. Aan een wormenhotel wordt gewerkt, zo vertelde wethouder Kabout en als deze wordt geopend, wordt Berber hier zeker bij betrokken. Aan bijenlinten wil de gemeente nog gehoor geven, al er wel al enkele projecten met bloemen lopen.

De ideeën voor wormenhotels en bijenlinten heeft de Kudelstaartse zelf bedacht. “Wij hebben in de tuin een strook met bloemen en hier komen veel vlinders en bijen op af. En we hebben ook een insectenhotel in de tuin.” Het eerste wormenhotel in Aalsmeer is overigens al geopend op kinderboerderij Boerenvreugd. Berber hoopt dat er meer bij komen aan randen van wijken. Mede ook voor het sociale aspect. “Kunnen mensen uit de buurt een praatje met elkaar maken.”

Sinterklaas en vergaderen

Het laatste officiële optreden van de kinderburgemeester was tijdens dodenherdenking. Voor haar speech tijdens de bijeenkomst in het Raadhuis kreeg zij complimenten van zowel burgemeester Oude Kotte als wethouder Kabout. Berber kijkt met plezier terug op ‘haar’ jaar en zegt de functie van kinderburgemeester een leuke en mooie ervaring te vinden. Van al haar ‘optredens’ heeft Berber een plakboek gemaakt. “Een herinnering voor later”, zegt ze. Vooral de intocht van Sinterklaas in Aalsmeer heeft indruk gemaakt bij Berber. Het was voor de Kudelstaartse de eerste keer dat zij bij de intocht in het Centrum was. “Heel druk en gezellig en leuk was ook dat ik de sleutel van de gemeente mocht overhandigen aan Sinterklaas.” Burgemeester Oude Kotte is het eens met Berber: “Ik vond de intocht ook het allerleukste om te mogen doen. Ik hoop dat het dit jaar wel door kan gaan. Met een Piet als regelaar voor de 1,5 meter afstand of zo.” De twee zijn het ook eens wat vergaderen betreft. Berber was ook voorzitter van de Kinderraad en gaf aan het best lastig te vinden om aan alle leden van de raad het woord te geven en om de leiding te houden als er (te)veel gepraat werd.” Burgemeester Oude Kotte: “We kletsen inderdaad te veel, we doen vaak te weinig.”

Burgemeester Oude Kotte, Berber Veldkamp en wethouder Kabout.

Niet alleen titel en ketting

Berber heeft overigens geen politieke loopbaan voor ogen. Ze zegt nog niet zo goed te weten wat ze wilt worden. “Misschien kinderarts.” Voor de nieuwe kinderburgemeester heeft ze tot slot nog wel een boodschap: “Hij of zij moet goed in het openbaar kunnen en durfen spreken en realiseren dat alle gemaakte plannen niet direct uitvoerbaar zijn. En je moet van alles doen, het is echt niet alleen de titel en de ketting dragen.” Zelf denkt Berber, ondanks de corona-periode, het wel goed gedaan te hebben en de burgemeester en wethouder beamen dit knikkend met elk een vrolijke lach.

Nieuwe kinderburgemeester

Door de corona-maatregelen zijn de verkiezingen voor een nieuwe kinderburgemeester ook anders dan andere jaren. Er zijn geen campagnes gevoerd, het programma is ingekort en aangepast. De kinderen konden zich online aanmelden met een zelf gemaakt filmpje. “We hebben drie kinderen die een mooie video-boodschap hebben ingestuurd”, vertelt wethouder Kabout. “Twee jongens en één meisje en ze wonen verspreid over de gemeente.”

Op woensdag 10 juni gaat de jury, bestaande uit Berber, wethouder Kabout en medewerkers van een school en het Cultuurpunt hun keuze maken. De volgende dag, donderdag 11 juni, is dan gelijk de installatie van de nieuwe kinderburgemeester. Over hoe en waar, wordt nog nagedacht. “In ieder geval op locatie”, verklapt de wethouder.

Tot slot is het dan tijd voor een foto van Berber met de burgemeester en de wethouder. Op gepaste 1,5 meter afstand uiteraard, net als de aanwezige fotografen tegenover hen zich hier aan houden.

Door Jacqueline Kristelijn