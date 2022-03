Kinderburgemeester Anne filmt techniek Waterfront

Aalsmeer – Kinderburgemeester Anne van Duijn heeft een video gemaakt over techniek die gebruikt is bij de aanleg van het Waterfront. De video is bedoeld om kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool te laten zien wat er zoal aan techniek komt kijken bij een groot (waterbouw)project. En om ze te mee te geven hoe belangrijk techniek is bij het mooier en veiliger maken van hun directe omgeving.

In de week van de techniek van 21 t/m 25 maart krijgen basisscholen de mogelijkheid om de video van Anne in de klas te laten zien. De week is bedoeld om kinderen enthousiast te maken over de vele mogelijkheden van werken in de technische sector.

Belangrijk werk

“De mensen die ik tegenkwam bij het Waterfront doen allemaal heel belangrijk werk”, zegt Anne. “Ze zorgen er voor dat de dijk rond de Westeinderplas veilig is en dat je lekker kunt wandelen en genieten op de wandelboulevard en de bankjes. Het was ook hartstikke leuk om mee te maken, al was er wel heel veel wind.” De aannemerscombinatie Martens en Van Oord & Van der Ven, die het Waterfront heeft gerealiseerd, gaf zonder aarzelen medewerking aan de video. Bedrijven in de technische sector zitten al jaren te springen om goed opgeleid vakkundig personeel en zien graag kinderen kiezen voor een technische opleiding.

Techniek is tof

“De week van de techniek promoot het leren en werken in technische branches”, zegt wethouder onderwijs Bart Kabout. “Als gemeente dragen wij daar graag een steentje aan bij omdat we het belang van technische beroepen en technisch onderwijs zien. We hebben deze video dan ook met volle overtuiging gemaakt. En zoals Anne zegt, wel flink met ons hoofd in de wind, maar dat hoort er in Nederland ook bij als je lekker buiten aan de slag bent.” Meer informatie over techniek en onderwijs is te vinden op: https://technetamstelenvenen.nl.