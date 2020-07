Kinderboerderij langer en meer open

Aalsmeer – Vanaf 1 juli is kinderboerderij Boerenvreugd in het weekend geopend volgens de normale openingstijden. Dat betekent dat bezoekers op zaterdag en zondag welkom zijn van 10.00 tot 16.30 uur.

De gebouwen zijn nog gesloten, maar verder is het hele buitenterrein op deze dagen open voor publiek. Naast de speeltuin zijn ook alle weides weer open. De geiten en schapen kunnen dus weer geknuffeld en geaaid worden, er kan een kijkje genomen worden bij de eendenvijver en bij het grote konijnen verblijf. In het winkeltje kan ook weer wat lekkers worden gekocht.

De 1,5 meter afstand voor volwassen bezoekers blijft wel van kracht, maar het boerderijterrein is groot genoeg om voldoende afstand te houden. De ‘sleutelhangers’, die bezoekers bij de ingang mee naar binnen moesten nemen om het aantal bezoekers in de gaten te houden, vervallen. Wel staat er nog handalcohol bij de ingang om de handen te desinfecteren en wordt er gebruik gemaakt van een aparte in- en uitgang.

Van maandag tot en met vrijdag blijft Boerenvreugd nog gesloten. De meeste bezoekers weten dat de kinderboerderij door de weeks draaiende wordt gehouden door een groep mensen van Ons Tweede Thuis. Zij behoren nog steeds tot de risicogroep. Op dit moment ziet het bestuur van Boerenvreugd nog geen mogelijkheden om door de weeks open te gaan en de gezondheid van de OTT-ers te waarborgen. Om deze reden blijft de boerderij doordeweeks nog even gesloten.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn over de openingstijden zal Boerenvreugd dit vermelden op de facebook pagina en de site www.Boerenvreugd.nl.