Kinderboerderij de Olievaar blij met steun van RaboClubsupport

Uithoorn – Dankzij alle Rabo-leden die op De Olievaar hebben gestemd tijdens de RaboClubsupportactie kan de diervriendelijke kinderboerderij haar doel realiseren. De oude parasol bij de zandbak kan nu worden vervangen door een schaduwdoek. Zo kunnen de kinderen veilig en onbezorgd spelen op zonnige dagen.

Stichting Kinderboerderij De Olievaar is ontstaan door een burgerinitiatief in Uithoorn. De kinderboerderij wordt beheerd door vrijwilligers. De doelstelling is om het enthousiasme voor dieren, natuur, milieu en duurzaamheid over te brengen op kinderen en volwassenen.

Het bestuur hoopt in de toekomst, met de hulp van nog meer vrijwilligers, educatieve programma’s en activiteiten aan te bieden aan scholen. Dat de leden van de Rabobank zo begaan zijn met de belangen van lokale verenigingen en organisaties, zoals de onze, stemt ons enorm dankbaar. Wil je vrijwilliger worden? Kijk voor meer informatie op www.olievaar.nl/helpen.