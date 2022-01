Kinderboerderij in Hornmeer weer open voor publiek!

Aalsmeer – Bij de kinderboerderij in de Hornmeer zijn ze superblij. Vanaf vandaag, donderdag 20 januari, is Boerenvreugd weer open voor publiek. De gebouwen blijven nog wel gesloten, evenals de (zand)weide vanwege de nog steeds gelden maatregelen in verband met de vogelgriep. Kinderen kunnen wel weer gezellig komen spelen en een kijkje nemen bij de dieren vanaf het grote plein met de tractor.

De kinderboerderij aan de Beethovenlaan is iedere dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 16.30 uur (winkel open vanaf 13.30 uur) en zaterdag en zondag is publiek welkom tussen 10.00 en 16.30 uur (winkel hele dag open). Op maandag is de kinderboerderij gesloten. Het toilet aan de buitenkant van Boerenvreugd is open. Mensen met een lichamelijke beperking en ouders met een baby mogen gebruik maken van het toilet/verschoningstableau binnen in de Stolp.

Bij een bezoek aan de kinderboerderij zijn de landelijke coronamaatregelen van kracht. Houd 1,5 meter afstand, gebruik de aparte in- en uitgang (beide aan de speeltuinzijde), gebruik de desinfectie gel bij binnenkomst, draag in de binnenruimtes een mondkapje en blijf thuis bij klachten. Alle boeren en boerinnen van Boerenvreugd hopen u/jou snel te mogen begroeten.