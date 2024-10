Kinderboekenweek gestart met voorlezen

Aalsmeer – De Kinderboekenweek is woensdag 2 oktober van start gegaan. Met het thema ‘Lekker eigenwijs’ nodigt de Kinderboekenweek 2024 kinderen, ouders en verzorgers uit om de wereld van eigenwijze personages te ontdekken. Burgemeester Gido Oude Kotte was deze dag te gast bij de kleutergroepen van de Antoniusschool in Kudelstaart, waar hij het verhaal ‘Een jurk met zakken’ heeft voorgelezen aan de jongens en meisjes. Voor deze eerste dag van de Kinderboekenweek waren alle kinderen verkleed in kleurrijke kostuums. De burgemeester nam na het voorlezen de tijd om met de kinderen te praten, hun vragen te beantwoorden en de creativiteit van hun kostuums te bewonderen.

Foto-actie en speurtocht

De 70ste editie van de Kinderboekenweek loopt tot en met 13 oktober. In de Bibliotheek in de Marktstraat vinden allerlei activiteiten plaats, onder andere een eigenwijze foto-actie, en in de Zijdstraat kan deelgenomen worden aan een boekenspeurtocht in de etalages van de winkels in de winkelstraat. Deelnameformulieren zijn (gratis) op te halen bij de Bruna. Er zijn drie verschillende versies (tot 4 jaar, 5 tot en met 8 jaar en 9 tot 12 jaar) en in elke categorie is een prijs te winnen.

Foto: Gemeente Aalsmeer (Burgemeester Gido Oude Kotte bij de kleutergroepen van de Antoniusschool).