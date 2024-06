Keukenstunter Mijdrecht viert 7-jarig bestaan￼

Mijdrecht – Het is inmiddels alweer 7 jaar geleden dat Keukenstunter Mijdrecht haar deuren opende onder leiding van de enthousiaste ondernemers Erwin en Tim de Marie. “Dat was de start van onze missie: geweldige keukens toegankelijk maken voor iedereen, en dat ook nog eens met een glimlach.” Aldus eigenaar Erwin. “Dit jaar is extra speciaal, want we vieren ons zevenjarig bestaan en de positieve feedback van onze tevreden klanten. We nodigen je van harte uit om de sfeer te komen proeven in je nieuwe keuken tijdens ons feestelijke jubileum!”.

Specialistisch advies

Bij binnenkomst in de showroom aan de Genieweg 52 te Mijdrecht, wacht een warm welkom door Erwin en Tim. Met de vele verschillende mogelijkheden bij het inrichten van een nieuwe keuken kan worden gerekend op specialistisch advies van vader en zoon. “Als je bij ons de showroom binnen komt, word je niet meteen aangevallen door een medewerker die gelijk van alles van je wil. Als klant krijg je de ruimte om zelf keuzes te maken, zonder dat gelijk iets moet worden vastgelegd op dezelfde dag. Bij ons krijg je een goede kwaliteit design-keuken, met een goede service tegen een scherpe prijs”, vertelt Tim de Marie.

Kwaliteit Staat Voorop

Bij Keukenstunter Mijdrecht geloven we dat uw keuken een investering voor de lange termijn moet zijn, en daarom werken we alleen met hoogwaardige materialen en producten. We begrijpen dat uw keuken niet alleen functioneel moet zijn, maar ook esthetisch aantrekkelijk. In de ruim opgezette showroom is er voldoende gelegenheid om inspiratie op te doen. De voorbeeldopstellingen, waarvan de helft recent is vernieuwd, zijn daarvoor een uitstekend hulpmiddel. Op verzoek maken Erwin en Tim gratis en vrijblijvend een 3D ontwerp van de toekomstige droomkeuken. Daarmee kan een goed beeld worden geschetst hoe de keuken er na de montage uit zal gaan zien. En mochten er jonge kinderen aanwezig zijn bij het bezoek, dan hoeven zij niet overal mee te lopen. Er is namelijk een kinderspeelruimte waar veel plezier kan worden beleefd terwijl door de ouders een mooie keuken wordt uitgezocht.

Eigen monteur

Bij Keukenstunter Mijdrecht gaat het niet alleen om het verkopen van keukens; we zetten ons in voor de volledige ervaring, óók na de koop. De technische vaardigheden van Tim de Marie komen daarbij om de hoek kijken, die zeer kundig de keuken komt inmeten en optioneel installeren. Na de montage staan we ook altijd klaar om te helpen, mocht er iets met de keuken of apparatuur aan de hand zijn. Erwin: “Ik hoef geen monteur te bellen en te vragen wanneer men tijd heeft om bijvoorbeeld een vaatwasser te installeren. Dat kan soms dan nog drie weken duren en zo lang willen wij een klant niet laten wachten. Tim kan er gelijk werk van maken als het bij ons binnen komt. Een service die hij steeds meer is gaan oppakken naast de verkoop in de showroom. Zo vullen vader en zoon elkaar goed aan op het gebied van ervaring en veelzijdigheid.

Uitmuntende Beoordelingen

Onze klanten zijn de kern van ons succes, en we zijn trots op de tevreden feedback die we hebben ontvangen. Met een indrukwekkende Trustpilot-score van 4,6 uit 5 en een hoge Google-reviewscore van 4,9 uit 5, hebben we het vertrouwen en de waardering van onze klanten verdiend. Deze beoordelingen bevestigen onze toewijding aan het leveren van goede service en kwalitatieve keukens.

Foto: aangeleverd