Keukenstudio Allround is klaar voor het nieuwe jaar!￼

Regio – Wie op zoek is naar een nieuwe keuken of wil renoveren is bij Keukenstudio Allround aan het goede adres. De afgelopen maand is er hard gewerkt in de Keukenstudio. De showroom is gevuld met de nieuwste materialen en opstellingen waarin de laatste trends te bewonderen zijn. Hier kunt u op uw gemak, met een kopje koffie of thee erbij, het gesprek aangaan over uw keukenwensen.

Trends in 2024.

Wat opvalt is de opkomst van keukens met een natuurlijke uitstraling, fronten met een houtdecor van Italiaans walnoten of klassiek eiken met warme tinten. De combinatie met een (semi-) eiland en een grote eettafel maakt het geheel tot een sfeervolle, fijne plek om te vertoeven met je gezin na een drukke dag. De keuken wordt steeds meer afgestemd op de rest van het huis en vormt zo één geheel door bijvoorbeeld de bijkeuken, de vitrinekasten en de garderobekasten in dezelfde stijl vorm te geven.

Ook de leveranciers van apparatuur zitten niet stil en komen met innovatieve oplossingen en frisse nieuwe kleuren. V-zug is een gerenommeerde apparatuur leverancier uit Zwitserland die naast de bestaande kleurlijnen zwart en platinum nu de lijn ‘pearl’ aanbiedt, een prachtige champagnekleur die goed past in de natuurlijke look. Daarbij biedt V-zug 10 jaar garantie op hun apparatuur, een unicum!

Quooker brengt eveneens nieuwe modellen en kleuren op de markt. Zo is de Quooker ’kokendwater-kraan’ nu ook verkrijgbaar in de nieuwe kleuren rosé koper en gunmetal en verkrijgbaar in kranen met een ronde of een rechte uitloop.

Voor elk budget.

Keukenstudio Allround biedt een breed assortiment aan keukens, apparatuur en werkbladen. Voor mensen met een kleine portemonnee is er ook veel te kiezen in de studio. Met dezelfde persoonlijke aandacht, een mooi en uniek 3D-ontwerp én dezelfde service is het mogelijk om tot een prachtige, nieuwe inrichting van de keuken te komen. In het kader van duurzaamheid en voor een aantrekkelijk budget is renoveren een interessante optie. De fronten kunnen in alle maten en kleuren vervangen worden. Ovens, kookplaten, vaatwassers en koelkasten die verouderd zijn of erg veel energie en/of water verbruiken, kunnen vervangen worden door nieuwe apparatuur. Siemens biedt innovatieve en energiezuinige oplossingen voor diverse soorten apparatuur in verschillende prijsklassen. De levertijden voor keukens zijn op dit moment heel gunstig. Het is mogelijk om een nieuwe, of vernieuwde keuken, binnen een paar maanden te realiseren.

Ontzorgen op maat.

Soms zien mensen op tegen het demonteren van de oude keuken en het plaatsen van de nieuwe keuken. Voor de demontage van de oude keuken, de nodige aanpassingen aan schilder- en stucwerk, leidingwerk en het plaatsen van de keuken, werkt Keukenstudio Allround samen met een lokaal netwerk van professionals zoals ervaren elektriciens, loodgieters, monteurs en schilders, en indien nodig een aannemer. Het afvoeren van de oude keuken en de verpakkingsmaterialen van de nieuwe keuken kan eveneens door Keukenstudio Allround geregeld worden.

André Kroeze heeft een ervaren, ijzersterk team, waarmee hij elke klant persoonlijk en professioneel kan adviseren en begeleiden in de aankoop van een nieuwe keuken óf een renovatie. Kom gerust langs of maak een afspraak en maak kennis met André en Keukenstudio Allround!

Keukenstudio Allround is alle werkdagen geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Op de avonden en op zaterdag is de studio geopend op afspraak.

Constructieweg 96D Mijdrecht

Telefoonnummer: 0297 89 30 10

Mail: info@keukenstudioallround.nl