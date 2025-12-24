Mijdrecht – De bewoners van seniorenappartementengebouw De Kom beleefden een hartverwarmende middag dankzij de kinderen van groep 8 van de Hoflandschool. Gewapend met kerstpakketten van de Riki Stichting trokken zij als een vrolijke ‘Kerstmannentrein’ door de gangen van het gebouw. Met rode mutsen, lachende gezichten en een flinke dosis enthousiasme brachten de leerlingen niet alleen cadeaus, maar vooral gezelligheid en warmte. De bewoners keken zichtbaar verrast en genoten van het feestelijke spektakel. Een kleine moeite, een groot gebaar. Zo werd Kerstmis voor jong en oud een stukje mooier.

Op de foto: Kerstvreugde in De Kom dankzij Hoflandschool. Foto: aangeleverd.