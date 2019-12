Kudelstaart – Zoals gebruikelijk was er ook dit jaar een kerstverschieting bij HBV Target tijdens de clubavond van 19 december. Deze funwedstrijd werd georganiseerd door Peter Bouwmeester, de wedstrijdleider van de vereniging. Het is de laatste wedstrijd van het jaar en de opkomst was. Als doelen hingen er kerstballen, kerstklokken en andere versiersels die gewoonlijk in de kerstboom hangen.

Na de Sinterklaasverschieting van vorige week blijkt maar weer eens te meer de toegevoegde waarde van dit soort wedstrijden, voor de leden onderling een leuke manier om hun sport te beoefenen. Handboogschieten bij HBV Target is een sport die geschikt is voor jonge mensen die op weg zijn naar hun 12e verjaardag, maar ook voor volwassenen is het leuk om te doen.

Handboogsporten bij HBV Target meer dan alleen maar schieten, het is een gezellige groep die ervoor zorgt dat HBV Target een vereniging is waar men bereid is om voor elkaar de handen uit de mouwen te steken. Interesse? Kom gerust langs om een kijkje te nemen op de clubavonden op dinsdag en donderdag aan de Wim Kandreef of kijk op www.hbvtarget.nl