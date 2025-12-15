Kerstvakantieworkshops in de BiebFabriek

Mijdrecht – Papier is overal om ons heen. Zo gewoon. Maar hoe wordt het eigenlijk gemaakt? Hoe kunnen we van oud papier ambachtelijk handgeschept papier maken?

Ontdek het in de workshop papier scheppen en neem je eigen handgeschepte papier mee naar huis. Of werk je liever met zachte wol? Dat kan ook. In de workshop wol vilten leer je hoe je van wol mooie, zachte viltvoorwerpen kunt maken, zoals kralen of hartjes.

Deze creatieve workshops van de BiebFabriek zijn perfect voor kinderen die iets nieuws willen leren, 22 en 23 december in de Bibliotheek Mijdrecht. Wel vooraf aanmelden via www.bibliotheekuv.nl/biebfabriek.

Tijdens de kerstvakantie is er nog meer te doen in de BiebFabriek. Je kunt experimenteren met scheikunde-proefjes of zelf muziek maken op de computer, of leer van alles over licht en kleuren. De BiebFabriek is speciaal voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Hier kunnen ze van alles ontdekken, experimenteren en onderzoeken. Een overzicht van alle workshops vind je op: www.bibliotheekuv.nl/biebfabriek. Alle activiteiten van de BiebFabriek zijn gratis en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.

Experimenten en onderzoeken. Foto: aangeleverd.