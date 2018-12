Kerstspel De Binding op Kerstavond

Aalsmeer – Elk jaar organiseert de Binding een theatervoorstelling op kerstavond (maandag 24 december) in de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer die volledig door jongeren geschreven, gespeeld en geregisseerd wordt. De voorstelling wordt begeleid door een live band en ook alle decor en kostuums regelen de jongeren zelf.

Brainstormen en oefenen

De eerste voorbereidingen voor deze voorstelling begonnen al in augustus van dit jaar. Altijd raar om in augustus al na te denken over kerst, maar dat hield de jongeren niet tegen om flink te brainstormen en te starten met het schrijfproces. Na lang wikken en wegen besloten zij hun originele idee in de prullenbak te gooien en verder te gaan met een idee dat eerst slechts een zijspoor was. Schrijven is schrappen!

Een mooi proces dat ongetwijfeld weer gaat leiden tot een prachtig kerstspel. Dit jaar onder leiding van regisseuse Jolijn Amorison met ondersteuning van Peter van der Schilden. Beiden hebben een behoorlijke achtergrond in toneel vanuit studie en bij de toneelvereniging Kudelstaart. Ook de spelers zijn enthousiast en er wordt inmiddels volop geoefend!

Kaarten reserveren

De kaarten voor deze (avond)voorstelling kunnen, net als vorig jaar, besteld worden via www.debinding.nl/agenda. Kaarten zijn kosteloos en kunnen gereserveerd worden vanaf dinsdag 11 december om 10.00 uur. Wees er op tijd bij, want vol is helaas echt vol! Voor de middagvoorstelling is kaarten reserveren niet nodig, hier kunnen belangstellenden gewoon binnen komen lopen.

Collecte

De middagvoorstelling start op maandag 24 december om 16.30 uur (deuren open vanaf 16.00 uur) en de avond voorstelling om 20.30 uur (deuren open vanaf 20.00 uur). Na beide voorstellingen is er gelegenheid een drankje te drinken met elkaar en de spelers te spreken over de voorstelling. Na afloop van beide voorstellingen wordt er gecollecteerd voor een nog nader te bepalen goed doel en voor het niet-gesubsidieerde werk van de Binding, zoals bijvoorbeeld het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit) en de Kindervakantieweek.