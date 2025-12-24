Wilnis/De Hoef – De Zonnebloem-vrijwilligers van Wilnis-de Hoef bezorgden deze week de kerstpakketten van de Rikistichting bij hun gasten. Natuurlijk werd het pakket gewaardeerd, maar het echte cadeau was misschien wel het persoonlijke bezoek. In een tijd waarin veel mensen de feestdagen in kleine kring of zelfs alleen doorbrengen, is zo’n ontmoeting van onschatbare waarde. Het laat zien dat verbondenheid niet in grote gebaren zit, maar in aandacht en nabijheid. De Rikistichting maakt dat mogelijk en daarmee begint kerst niet alleen met een pakket, maar met een gevoel van samenhorigheid. Een mooi voorbeeld van hoe lokaal initiatief verschil maakt.

Op de foto: Kerstpakketten brengen meer dan lekkernijen. Foto: aangeleverd.