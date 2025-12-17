Kerstmiddag VIOS drukbezocht

Mijdrecht – Het clubgebouw van de Mijdrechtse muziekvereniging VIOS stond zaterdag 13 september volledig in het teken van kerst en muziek tijdens de jaarlijkse kerstmiddag. Ruim voor de start om 13.00 uur zat het clubgebouw bomvol met trotse papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s die niets wilden missen van dit moment.

De middag begon met een vrolijk en afwisselend concert, verzorgd door alle leerlingen van muziekvereniging VIOS en leden van TwirlPower. Voor veel leerlingen was dit hét moment om te laten zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd. Met zichtbaar plezier en gezonde spanning lieten zij hun muzikale en twirl-kunsten zien, wat werd beloond met enthousiast applaus uit de zaal.

Na het concert was het tijd om gezellig na te praten onder het genot van een heerlijke beker warme chocomel en wat lekkers. Zowel de jongste bezoekers als hun meegenomen gezelschap konden hun creativiteit kwijt tijdens het knutselen, waardoor het clubgebouw nog lang gevuld bleef met gezelligheid en kerststemming.

