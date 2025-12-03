Kerstmarkt in Wilnis: traditie met een doel

Wilnis – De Schakel, achter de Ontmoetingskerk in Wilnis, vormt zaterdag 13 december het decor voor een kerstmarkt die meer is dan een verzameling kraampjes. Tussen 10.00 en 15.00 uur wordt een breed scala aan kerststukken, versieringen – variërend van nostalgisch tot handgemaakt – en huisgemaakte lekkernijen aangeboden. Fotokaarten van Marrie den Braber geven de markt een artistiek accent, terwijl een zorgvuldig opgebouwd kerstdorp van LEGO de aandacht trekt van jong en oud.

De geur van erwtensoep en versgebakken koekjes zal niet ontbreken; koffie en thee staan klaar voor wie even wil neerstrijken. Het geheel ademt de sfeer van een dorpsbijeenkomst, maar achter de gezelligheid schuilt een doel dat verder reikt dan Wilnis: de opbrengst gaat naar CliniClowns. Deze organisatie zet zich in om met humor en improvisatie de vaak strakke kaders van ziekenhuizen en zorginstellingen te doorbreken. Niet de patiënt, maar de mens staat centraal. Het concept van ‘Health Care Clowns’ is inmiddels wereldwijd verspreid, maar in Nederland bezoeken zij onder meer ziekenhuizen, revalidatieklinieken en hospices. Hun missie: een moment van lichtheid brengen in een omgeving die vaak zwaar voelt. De kerstmarkt in Wilnis is daarmee niet alleen een plek om iets moois te kopen, maar ook een gelegenheid om stil te staan bij het belang van menselijkheid in de zorg. Een kleine bijdrage kan een groot verschil maken – soms zelfs in de vorm van een glimlach.

Op de foto: Kerstmarkt in Wilnis. Foto: aangeleverd.