Kerstmarkt bij Brinkzicht in Maria-Ooord

Vinkeveen – Vinkeveen maakt zich op voor een vleugje Dickens. Dinsdag 9 december verandert restaurant Brinkzicht van Careyn Maria-Oord tussen 10.00 en 15.30 uur in een kerstmarkt. Niet zomaar een markt, maar een zorgvuldig samengestelde mix van nostalgie en noeste arbeid. Denk aan sieraden die glimmen alsof ze net uit een sprookje komen, kerstdecoraties die de strijd aangaan met de inflatie van glitter, zelfgemaakte jam voor wie nog gelooft dat ambacht.

Ook dagbesteding De Molen laat zich niet onbetuigd met houten decoraties. Voor de innerlijke mens is er warme chocolademelk met slagroom, erwtensoep die de winter draaglijk maakt, en poffertjes die een stille revolutie tegen calorieën ontketenen.

Een deel van de opbrengst gaat naar de bewoners van Maria-Oord. Dat alles wordt omlijst door Desiree en Manuel, zang en gitaar, want kerst zonder muziek is als een boom zonder ballen. Praktische tip: pinnen is er niet bij. Contant geld dus, alsof we even terugkeren naar een tijd waarin geld nog tastbaar was en niet verdween in een app. Wie verlangt naar een vleugje warmte weet op 9 december waar hij moet zijn: Herenweg 69, Vinkeveen.

Poffertjes op de kerstmarkt in Maria-Oord. Foto: aangeleverd.