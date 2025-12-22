Mijdrecht – Het centrum van Mijdrecht stond vrijdag 20 december volledig in het teken van kerst. De kerstman en zijn vrolijke gevolg trokken die middag door het dorp om inwoners en bezoekers in feeststemming te brengen.

Van 12.30 tot 16.30 uur wandelden zij langs winkels en straten, waar zij hartelijk werden begroet en menigeen van de gelegenheid gebruik maakte om een foto te maken; compleet met warme glimlach en een vriendelijke groet van de kerstman zelf. De ontmoeting zorgde voor veel blije gezichten en versterkte het gevoel van saamhorigheid in het dorp.

De kerstman bracht Mijdrecht in feeststemming. Foto: Wilco de Vries.