Kerstklanken in de Janskerk: muziek met betekenis

Mijdrecht – In de Janskerk in Mijdrecht klinkt woensdag 24 december opnieuw een muzikaal eerbetoon aan het feest van licht en hoop. Stichting Bätz-orgel Mijdrecht presenteert van 11.00 tot 12.00 uur een gevarieerd kerstconcert waarin traditie en creativiteit samenkomen.

Het programma biedt meer dan bekende melodieën: panfluit en tenor, orgel en piano wisselen elkaar af in bewerkingen van kerstliederen, klassieke favorieten en improvisaties. Uitvoerders zijn Carina en Johan Petersen, Hugo van der Meij en Wim de Penning. Hun samenspel belooft een uur waarin vreugde, bezinning en samenzang elkaar versterken.

De kerk opent om 10.30 uur; in gebouw Irene staat koffie en thee klaar. Toegang is gratis, een collecte na afloop helpt de kosten te dekken. Een muzikale ontmoeting die kerst zijn klank en betekenis geeft.

Op de foto: Hugo van der Meij. Foto: aangeleverd.