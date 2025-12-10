Kerstevent Mijdrecht: méér dan een concert

Mijdrecht – Sporthal Phoenix aan de Hoofdweg 85-1 in Mijdrecht wordt zaterdag 20 december gevuld met muziek, licht en verbondenheid wanneer gospelgroep Charis Music met haar live band neerstrijkt.

De deuren gaan open om 18.30 uur, het Kids Music Project start om 19.00 uur en de aanvang van het hoofdconcert is 19.30 uur. Entree 5 euro. Tickets zijn te bestellen via www.eventsforchrist.nl.

Het kerstconcert, mogelijk gemaakt door Leef!, Pinksterkerk De Weg, de Veenhartkerk en de Protestantse Gemeente Mijdrecht, is een uniek voorbeeld van hoe lokale kerken elkaar steeds vaker opzoeken in samenwerking.

Verbinding

De vier deelnemende geloofsgemeenschappen werken al langere tijd samen rondom uiteenlopende activiteiten, zoals de Passion Mijdrecht. Dit kerstconcert sluit aan bij die gezamenlijke beweging. De kerken herkennen in dit initiatief de kans om als christelijke gemeenschap zichtbaar en gastvrij aanwezig te zijn in Mijdrecht.

Feest voor iedereen

Het kerstconcert is bedoeld als een laagdrempelige, warme en feestelijke gelegenheid voor jong en oud, kerkelijk en daarbuiten. Door samen te werken, hopen de kerken een positieve en gastvrije boodschap uit te dragen: kerst is niet alleen van kerken, maar van de gemeenschap.

Op de foto: Lokale kerken zoeken elkaar steeds vaker op in samenwerking. Foto: aangeleverd.