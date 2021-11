Kerstconcert Gert van Hoef in het Lichtbaken

Rijsenhout – Donderdagavond 16 december zal de bekende organist Gert van Hoef een concert komen verzorgen in het Lichtbaken in Rijsenhout. Deze avond staat uiteraard helemaal in het teken van Kerst.

Mooie improvisaties op diverse kerstliederen, zowel geestelijk als populair. Uiteraard is er weer mogelijkheid tot het aanvragen van nummers tijdens de avond. Gert heeft al meer dan 100.000 volgers op youtube, daarmee is hij een hit online en een veel gevraagde organist! Veel optredens heeft hij al mogen verzorgen in zowel binnenland als het buitenland.

Het belooft een zeer mooie avond te worden. Voor kaarten à 11 euro kan een mail gestuurd worden naar: zwaardvdjohan@hotmail.com.