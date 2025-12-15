Kerstconcert in De Rank avond om te koesteren

Mijdrecht – Wat een prachtige avond was het afgelopen zaterdag in Open Huis De Rank in Mijdrecht. Het ‘Kerstconcert voor Iedereen’ bleek een groot succes: de zaal was tot de laatste stoel gevuld en de sfeer ademde warmte en verbondenheid.

Het programma was een ware traktatie. Zangeres Mik Kruijswijk ontroerde met haar heldere stem, terwijl Cajan Witmer op piano voor verfijnde begeleiding zorgde. Het Christelijk Mannenkoor Immanuël bracht klassieke kerstklanken en Pete Bog’s Bigband, samen met Heidy Crooymans, zorgde voor een swingende twist. Ook het ROM-koor, Greetje de Haan en Stijn Nijhoff droegen bij aan een gevarieerd palet van bekende én verrassende kerstliederen.

Burgemeester genoot

Bijzonder was de aanwezigheid van de nieuwe burgemeester, die zichtbaar genoot van de muzikale start van de kerstperiode. Het gratis concert, georganiseerd in samenwerking met Cultuurpunt De Ronde Venen, liet zien hoe muziek mensen samenbrengt. Jong en oud zongen mee, glimlachten en lieten zich meevoeren door de feestelijke klanken.

De avond eindigde met een staande ovatie; een teken dat dit kerstconcert niet alleen een muzikale viering was, maar ook een moment van gemeenschap en warmte.

Het programma was een ware traktatie. Foto: aangeleverd.