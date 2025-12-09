Kerstborrel Oranje Comité belooft volop gezelligheid

Vinkeveen – Het plaatselijke Oranje Comité nodigt inwoners van Vinkeveen en omgeving uit voor een sfeervolle kerstborrel op zaterdag 13 december. Tussen 16.00 en 21.00 uur wordt voor de derde keer, het terrein van De Adelaar aan de Herenweg 186 omgetoverd tot een warm, sfeervol verlicht en feestelijk winterplein.

Bezoekers kunnen rekenen op smakelijke hapjes en drankjes, gezellige kerstmuziek, waaronder een draaiorgel en volop winterse gezelligheid en er is een photobooth aanwezig voor leuke herinneringen. Belangstellenden kunnen alvast kennismaken met de muziektent Walnoot in wording. Voor de kinderen zijn er een draaimolen en springkussen.

De kerstborrel draait om ontmoeten, bijpraten en samen vooruitkijken naar de feestdagen. Het Oranje Comité hoopt veel bekenden en nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Warme kleding, goed gezelschap en een feestelijke stemming zijn de enige ingrediënten die bezoekers zelf hoeven mee te nemen.

De kerstborrel van het Oranje Comité belooft volop gezelligheid. Foto: aangeleverd.