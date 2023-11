Kerstactie Lionsclubs

De Ronde Venen – De drie Lionsclubs in onze gemeente zijn na het grote succes in voorgaande jaren weer gestart met de actie ‘Koffie voor de Voedselbanken”. Deze actie wordt gehouden in samenwerking met Douwe Egberts. Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank is fors. De behoefte aan ondersteuning is heel groot, zowel qua voedsel als qua begeleiding. De laatste actie van vorig jaar december 2022 bereikte in deze gemeente een prachtige opbrengst voor de lokale Voedselbank De Ronde Venen. In totaal zijn 906.267 DE-punten ingeleverd, goed voor 1517 pakken koffie! Hiermee kon de Voedselbank ongeveer 90 gezinnen een jaar lang van koffie voorzien.

Landelijk maar toch lokaal

Dit jaar willen de Lionsclubs van Mijdrecht Wilnis, Vinkeveen Waverveen en Abcoude Baambrugge weer hun steentje bijdragen om onze eigen Voedselbank De Ronde Venen te ondersteunen. Ook in onze gemeente zien honderden personen zich door de omstandigheden genoodzaakt om ondersteuning te zoeken bij onze voedselbank. Koffie is met name een product waar de voedselbanken om zitten te springen. Koffie bederft niet en wordt dan ook maar zelden aangeboden door supermarkten en andere toeleveranciers. De door u ingeleverde waardepunten zullen worden verzilverd voor pakken koffie die worden gedoneerd aan de Voedselbank De Ronde Venen.

Dubbele actie

Het inzamelen van de DE-waardepunten wordt gecombineerd met het inzamelen van oud en vreemd geld. Bijna iedere Nederlander heeft wel oud of vreemd geld in huis liggen waar niets mee wordt gedaan. De Lionsclubs zullen het geld omwisselen voor euro’s. Voor iedere 15 euro kan in de derde wereld een arme blinde gratis aan staar worden geopereerd, waarna zij weer normaal kunnen zien, werken en leven! In de actie van december 2022 werd 17,6 kilo aan oude guldens, buitenlandse munten en biljetten (circa €850,-) verzameld.

Hele maand december

Uw DE-waardepunten, bij voorkeur geteld, en uw oud & vreemd geld kunt u t/m eind december inleveren op de volgende adressen. In Vinkeveen: Jumbo, Albert Heijn, Maria-Oord (receptie), drogisterij De Bree, SMC De Bron en De Groentehal. In Mijdrecht: Boni, Hema, Hoogvliet en De Dierenspecialist op Adelhof. In Wilnis: Jumbo en Van Soest Stoffen. In Abcoude: Plus Koot en Angstelborch in Abcoude en Henks in Baambrugge. Bovendien ook tijdens de jaarlijkse erwtensoepactie van de Lionsclub Abcoude-Baambrugge op zaterdag 20 januari 2024.