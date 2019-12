Kerst met Lyda’s Ladies in Oud Katholieke kerk

Aalsmeer – Op zaterdagmiddag 21 december luidt het Amstelveense koor Lyda’s Ladies de kerstvakantie in met een betoverend concert in de pittoreske Oud-Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg 394 in Aalsmeer. De dames zingen een afwisselend repertoire met klassieke en moderne kerstliederen, voor elk wat wils. Met muziek van onder andere Elgar, Berlin en Kodal en verschillende vertrouwde carols.

Lyda’s Ladies bestaat uit elf zangeressen en wordt gedirigeerd en op de piano begeleid door de Amstelveense zangpedagoge en sopraan Lyda van Tol. De afgelopen jaren hebben de Ladies diverse optredens verzorgd, waaronder de opening van de Piano Promenade in Amstelveen), een benefietconcert voor de Sint Urbanuskerk en verschillende optredens in de Oud-Katholieke Kerk in Aalsmeer.

Het repertoire is zeer divers: van klassiek tot pop en van jazz tot close harmony. Het concert op 21 december is van 15.30 tot 17.00 uur. De toegang bedraagt 15 euro en dit bedrag is inclusief een consumptie. De Oud Katholieke kerk is open vanaf 15.00 uur.

