Kerst met Koningsberger en Matangi

Uithoorn – In deze tijden van afnemend licht nodigt de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn – sinds 1993) allen uit voor een bijzonder kerstconcert op zondag 17 december a.s. in De Schutse te Uithoorn. Aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open.

Geen traditioneel Kerstconcert met koor, maar een origineel optreden van de Nederlandse bariton Maarten Koningsberger, die begeleid wordt door het befaamde Matangi Strijkkwartet. In september 2020 was Koningsberger ook te gast bij de SCAU, toen met Ierse en Schotse volksliederen van Beethoven, in het kader van het Beethovenjaar 2020. Dat was een groot succes. Nu komt hij dus terug met zijn strijkende vrienden van Matangi.

Klassiek en lichtvoetig

Samen brengen zij klassieke kerstliederen, zoals ‘Es ist ein Ros entsprungen’, ‘Wiegenlied’ (Brahms), ‘Noël’ (Fauré) en ‘Il est né le divin Enfant’ maar ook lichtvoetig kerstrepertoire zoals ‘Jingle Bells’, ‘Sleighride’, ‘God rest you merry gentlemen’ en ‘Let it snow!’. Andere componisten zijn Humperdinck, Loewe, Reinecke en Reger. Ook Godfried Bomans en Jules de Korte krijgen een plaats in de herberg.

Intermezzo’s

De vocale stukken worden afgewisseld met instrumentale intermezzo’s door het Matangi Strijkkwartet: werken van Schubert, Mendelssohn en Beethoven. En als het publiek enthousiast is, komt er nog een heerlijke toegift als uitsmijter…

Koningsberger en Matangi

Maarten Koningsberger studeerde o.a. bij uitmuntende leermeesters als Max van Egmond en Elisabeth Schwarzkopf en heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en veelgevraagd zanger, ook internationaal. Zijn stemgeluid is warm en gul en hij wordt gekenmerkt door een beeldende tekstbehandeling: ‘Koningsberger is een geboren liedzanger en verhalenverteller’ (Trouw). Hij was als docent jarenlang verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.

Matangi viert in 2024 zijn 25-jarig bestaan en is vernoemd naar de Indiase tantra-godin ‘Matangi’, die staat voor muziek en kennis. Het strijkkwartet staat bekend om zijn tomeloze nieuwsgierigheid naar nieuwe wegen en vormen in de klassieke muziek. Met hun optredens willen zij graag passie en vriendschap delen. Begin december waren zij te gast in ‘Podium Klassiek’.

Informatie en kaartverkoop

Losse kaarten à € 17,50 zijn online te koop via de website van de SCAU: www.scau.nl. Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts tien euro. Ongeveer anderhalve week voor het kerstconcert start de verkoop van losse kaarten bij de boekwinkels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De overgebleven kaarten worden vanaf 14.00 uur verkocht aan de zaal op 17 december. Voor meer informatie en alle vragen is de secretaris van de SCAU bereikbaar via e-mail: secretariaat.scau@gmail.com.