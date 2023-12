Kerst aan de Poel bij Urbanuskerk

Bovenkerk – Onder het motto Kerst aan de Poel zijn dinsdag 12 december de bezoeken begonnen van basisschoolkinderen aan de levensgrote kerststal in de tuin van de Urbanuskerk in Bovenkerk. De kinderen wordt het kerstverhaal verteld en ze krijgen warme chocolademelk of limonade met een koekje. Daarna mogen ze een kaarsje in de wensvijver laten drijven. Tot slot bezoeken ze de kerk met een korte rondleiding en kunnen ze vragen stellen. Ondanks het niet zo mooie weer waren er toch heel veel enthousiaste gezichten.

Kerststal en samenzang

Als er geen schoolklas is kan iedereen elke dag van dichtbij de kerststal komen bewonderen. Ook zijn er prachtige kerstbomen en kerststukjes te koop, speciaal in het weekend van 15, 16 en 17 december wordt het een speciale sfeervolle verkoop. Op vrijdag 22 december wordt een kerstsamenzang Kerst aan de Poel georganiseerd. Een Dickenskoor treedt op en er zijn heerlijke versnaperingen verkrijgbaar.