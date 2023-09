Kermisoptocht De Kwakel weer een doorslaand succes

De Kwakel – Op dinsdag 5 september was het weer zover; de dag van de kermisoptocht in De Kwakel. Wekenlang hielden de Kwakelaars de voortgang van de werkzaamheden in het dorpscentrum in de gaten in de hoop dat e.e.a. op tijd af zou zijn om het kermisfeest op het dorpsplein te kunnen vieren. Op 1 september, de dag van de loting van de karren, werd de route door het centrum heropend en stond niets de kermisvreugde meer in de weg. Het was een prachtige dag! Het zonnetje scheen en de bijna 900 deelnemers verdeeld over 40 karren hadden er zin in.

Het feestcomité had vooraf een briefing gegeven over de aangescherpte regels en de instructie meegegeven dat er dit jaar beter doorgereden moest worden, zodat we dit jaar het tijdsschema zouden halen. Het feestcomité was zeer content dat de aanwijzingen door de deelnemers goed werden opgevolgd en het dit jaar ook weer een groot feest was. Volgens traditie reed het Feestcomité voorop, ze gingen een stukje terug in de tijd naar 1948; het oprichtingsjaar van het jubilerende comité.

De eerste kar met deelnemers was die van Ons Tweede Thuis met als thema: ‘Hoezo anders, wij zien het probleem niet’. Het was een feestje dat ze meereden! Het feestcomité is er trots op dat zij weer van de partij waren en hun deelname werd dan ook beloond met een medaille op het podium in de feesttent.

Inspiratie

Er was weer volop inspiratie geweest bij de karren. Politieke onderwerpen met ‘Protesteren kun je leren’ en ook het lerarentekort en het stikstofprobleem kwamen voorbij, maar ook lokale onderwerpen zoals het nieuwe schildpaddenhotel voor bij de kerk en de spijkerbroeken met bloemen. De loopgroepen waren bijzonder mooi uitgedost met Chinese Draken, vernuftige jurken en Piet en Riet die op zoek waren naar hun (mega) kanariepiet.

De thema’s van de karren worden altijd pas bekend gemaakt op de ochtend van de optocht, maar een aantal karren hadden al hints gegeven over hun thema. Het bezoek van Charles en Camilla was al vooraf in de media aangekondigd en het wisselen van de wacht was een mooi spektakel, dit leverde hen een verdiende tweede plaats op.

Barbie is niet alleen een hit in de bioscoop, maar ook in De Kwakel. De Barbie’s en Ken’s waren op pad met Barbie’s Dreamhouse die de derde prijs in de wacht wisten te slepen. Net voor de Romeinen die met hun het thema ‘Er zijn meerdere wegen die naar De Kwakel leiden’ het ongemak rond de afsluiting van het dorp aan de kaak stelden.

Grote winnaar

Grote winnaar van deze 69e optocht was het sprookje ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’ Deze kar was letterlijk een schitterende kar. Het publiek kon zich spiegelen in het feestgedruis en beloonde deze kar met de eerste prijs in de kermis-optocht. Onder de Kwakelaars is dat een hoofdprijs die je met veel trots in ontvangst neemt en dat deden de mannen en vrouwen van ’t Land dan ook met verve! De actualiteitsprijs ging naar ‘Protesteren kun je leren’. Deze kar zorgde af en toe voor een korte opstopping doordat zij op de weg gingen zitten, de ME hoefde er gelukkig niet aan te pas te komen om ze weer in beweging te krijgen.

Toen en Nu

De ‘Kwakel Toen & Nu Prijs’ ging naar de kar met het nieuwe schildpaddenhotel. Het was deze dag veel te warm voor de schildpadden en zij zochten af en toe verkoeling in de sloot. Ze hadden niet alleen een schildpaddenhuis nagebouwd als kar, maar ook een echt nieuw exemplaar voor bij de kerktuin.

De aanmoedigingsprijs ging naar ‘Dit is een noodgeval’, een ziekenboeg waar gelukkig geen gebruik van gemaakt hoefde te worden.

De originaliteitsprijs was voor de kar met ‘Wolf gespot’. Het kostte de herder met zijn schaapshonden enige moeite om de kudde de hele weg in het gareel te houden en te beschermen tegen de wolf. Maar naar verluidt hebben alle schapen de feesttent veilig weten te behalen.

Bouwwerken

Naast deze prijswinnaars nog vele mooie bouwwerken; Een griezelige kar met de Addam’s Family, ‘De Kwakel slaat door’ met een kar vol met drums, de knalgele schoolbus, Uitvinding van de Eeuw, Candyland, eigenlijk teveel om op te noemen, het was één groot schouwspel.

De deelnemers en bewonderaars van deze 69e optocht willen het Feestcomité, de EHBO-ers, Tavenu, verkeersregelaars van AKU en alle anderen die die optocht een warm hart toedragen hartelijk danken voor de goede organisatie en deze gezellige dag! Waar een klein dorp groot in kan zijn!