Kermis in De Kwakel

De Kwakel – De eerste dinsdag van september nadert; traditioneel de dag voor de Grote Kermisoptocht in De Kwakel. Al wekenlang zijn de Kwakelaars bezig met hun creatie en kar voor de kinderoptocht of Grote Optocht. De Kermisoptocht in De Kwakel is sinds augustus 2022 benoemd als ‘immaterieel cultureel erfgoed’ en dat is een mooie waardering voor een evenement dat voor vele Kwakelaars het hoogtepunt van het jaar is.

Kinderoptocht

Zondagmiddag wordt er om 13.00 uur gestart met de kinderoptocht. Voor de Kwakelaars is dit de officiële start van de kermis. De oorsprong van de optochten ligt bij de kinderoptocht die dit jaar al weer voor de 121e keer wordt gehouden. De kinderoptocht is prachtig om naar te kijken met vrolijk uitgedoste creaties, mooie (kleine) karren en altijd veel actuele thema’s. De prijsuitreiking is na afloop in de feesttent. De kermis is dan uiteraard ook open, evenals de bar dus aan gezelligheid zal het niet ontbreken.

Maandagavond

Op maandagavond is er altijd een spel waar de Kwakelaars de krachten kunnen meten. Net als voorgaande jaren zal dit ‘Trek ‘m erin’ zijn. Naast de feesttent worden de waterbakken klaargezet waarbij teams op een brede plank gaan touwtrekken en proberen elkaar de waterbak in te trekken. Winnaar is uiteraard het team dat de voeten droog weet te houden. Na afloop is er feest in de tent met het thema ‘De Kwakel goes Hollywood’.

Grote Optocht

Dinsdag is de dag van de Grote Optocht. De afgelopen weken is er hard gebouwd aan de praalwagens voor de dinsdag, alhoewel er in De Kwakel niet van praalwagens maar van ‘karren’ wordt gesproken. Iedereen probeert een origineel of actueel onderwerp te bedenken en hoopt natuurlijk altijd dat een andere kar niet op hetzelfde briljante idee is gekomen. Of dat het geval is blijkt altijd pas op dinsdagochtend als de karren gaan rijden, want dan worden de onderwerpen pas bekend gemaakt. Er zijn tot op heden nog weinig hints weggegeven door de deelnemende karren, dus wat de thema’s zullen zijn blijft nog even een verrassing.

De traditie van de kermisoptocht wordt doorgegeven aan de jeugd en het Feestcomité van De Kwakel is ook zeer verheugd dat er elk jaar weer ‘startende karren’ zijn met jeugd van 16 en 17 jaar. De minimale leeftijd om mee te doen is 16 jaar. Het Feestcomité zorgt ervoor dat deze jongerenkarren achter elkaar in de optocht rijden en de deelnemers krijgen een 18- bandje om.

Het Feestcomité is de organisator van de optocht en zorgt ervoor dat alles in goede banen verloopt. Alle karren krijgen vooraf bezoek van het Feestcomité waarbij er wordt gekeken of de karren zich aan de regels houden van het kermisreglement.

Op welke plek je in de optocht mag rijden wordt bepaald tijdens de loting op vrijdagavond, ook dit jaar weer om 19.30 uur in de feesttent. Elke kar heeft een voorkeur voor een plek in de optocht. Veel karren willen achter in de optocht rijden en de lage startnummers zijn verre van populair, alhoewel er soms ook karren zijn die een verzoek indienen om met startnummer 1 te mogen rijden. De enige manier om zelf je startnummer te mogen uitkiezen is om mee te bieden op de Kwakelse Veiling en ‘het startnummer’ te kopen, er wordt slechts 1 nummer verkocht dus daar moet een serieus bod voor worden neergelegd.

Vorig jaar werd de optocht gewonnen door de groep van ’t Land met het thema ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’, gevolgd door de ‘Wisseling van de Wacht’ en ‘Barbie’s Dreamhouse’. Naar verluid zijn ook deze karren al weer weken aan het bouwen maar is er flinke concurrentie van andere groepen. Wie de grote winnaar van de 70e optocht zal zijn wordt dinsdagmiddag om 16.00 uur de feesttent bekend gemaakt.

De kermisoptocht ‘leeft’ in De Kwakel. Ook dit jaar zijn er weer bijna veertig karren met ongeveer 900 deelnemers ingeschreven.

Schema optocht

09.15 uur Vertrek vanaf Ringdijk

10.00 uur Watsonweg

11.00 uur Centrum De Kwakel

11.30 uur De Kuil

13.00 uur Centrum De Kwakel

15.00 uur Einde optocht bij Halfweg

Tijdens de optocht kunt u kaarten kopen waarmee u een stem uit kunt brengen op uw favoriete kar en kunt meedoen met de prijsvraag. De kaarten worden verkocht door het Feestcomité en bij hen kunt u de kaarten ook weer inleveren. Met de uitslag van de publieksstemmen, de uitslag van de onafhankelijke jury en de uitslag van de kinderen van basisschool De Zon wordt de einduitslag opgemaakt. Naast deze uitslag deelt het Feestcomité ook een originaliteitsprijs en een actualiteitsprijs uit. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking in de Feesttent. Voor de deelnemers; kom op tijd, want de prijsuitreiking is net als vorig jaar echt om 16.00 uur!

Bereikbaarheid Doprscentrum en Watsonweg

De optocht gaat dinsdag 3 september om 09.15 uur rijden maar er wordt al vroeg begonnen met het opstellen van de karren, dus De Kwakel zal deze dag slecht bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. Inwoners van Uithoorn zullen, op geluid van het feestgedruis na, weinig last hebben van de optocht in De Kwakel. Bewoners uit De Meerwijk die gebruik maken van de Watsonweg zullen wel even om moeten rijden, want voor een goede doorstroming van de optocht is ervoor gekozen de Watsonweg tot 13.00 uur af te sluiten.

De Kwakel staat weer te popelen om er een mooie optocht van te maken. Een mooie traditie die we nog jaren hopen voort te zetten!

Programma Kermis / Feesttent

Vrijdag 30 augustus

19.30 uur ​ Loting van de karren in de feesttent met ‘Helemaal Top’

Zaterdag 31 augustus

20.30 uur Feestavond met Turbo Team, Jeroen van Zelst, Buren van de Brandweer en DJ Menzoo

Zondag 1 september

13.00 uur ​ Start kinderoptocht (12.00 uur aanmelden/ opstellen)

15.00 uur Prijsuitreiking in de feesttent en buitenbar geopend

18.00 uur Tributeband De Dijk en The Scene, Feestband ‘Joost mag het weten’

Maandag 2 september

​15.30 uur ​ Kortingsmiddag kermis

​​​19.00 uur Trek ‘m erin

​​​21.00 uur Thema-avond ‘De Kwakel goes Hollywood’

Dinsdag 3 september

09.30 uur Start 70e Grote optocht (opstellen karren vanaf 07.00 uur)

​​​16.00 uur ​ Prijsuitreiking in de feesttent

Foto is aangeleverd.