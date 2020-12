Kerkklokken luiden het nieuwe jaar in

De Ronde Venen – Normaal gaat iedereen om twaalf uur ’s nachts naar buiten en barst het vuurwerk los. Dit jaar niet. Het kan niet zo zijn dat het nieuwe jaar in alle stilte begint, dacht CDA De Ronde Venen.

‘We houden er niet van om te zeggen wat er allemaal niet kan, maar vooral te kijken wat wél kan. Daarom doen we een oproep aan de kerken in De Ronde Venen om ‘op slag van Nieuwjaar’ de kerkklokken te luiden. Het kost niets en het effect is niet in waarde uit te drukken,” aldus fractievoorzitter Simone Borgstede. Toen Wim Stam, fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP van het initiatief hoorde wilde hij zich graag bij de oproep aansluiten. “Goed om zo gezamenlijk op te trekken en ook mijn netwerk in te schakelen” zegt Stam.

Nieuw begin

Van oudsher dient het luiden van de kerkklok om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken en het liefst samen vieren. “Kerkklokken worden ook gezien als teken van hoop. Een mooi begin van het nieuwe jaar’, aldus de beide fractievoorzitters. Het kan toch niet zo zijn dat we dit bijzondere jaar zo afsluiten en het nieuwe jaar in sobere stilte beginnen. Luid de klokken!

Fotobijschrift: Ook de kerkklokken van de verschillende katholieke kerken in onze gemeente zullen klinken op middernacht. Op de foto van links naar rechts: Coos Brouwer, Simone Borgstede, Yvette Janmaat en Nico de Dood van het CDA en Wim Stam van ChristenUnie/SGP.