Kerken organiseren weer kerstdiner

Aalsmeer – Maandag 18 december wacht alleenstaanden, echtparen, gezinnen met kinderen en anderen – die niet gewend zijn eens een avond lekker buiten de deur te eten – een heerlijke avond in een sprookjesachtige omgeving. Evenals verleden jaar hebben de Oosterkerk, Dorpskerk, LEG, Cama, Alphakerk en Lijnbaankerk weer gezamenlijk het initiatief genomen om 130 personen van 17.00 tot 21.00 uur in één van de prachtig versierde zalen van Studio’s Aalsmeer voor het kerstdiner uit te nodigen. Naast het driegangen diner zal er ook aandacht zijn voor het kerstverhaal en zal er live muziek zijn. Daarnaast is er ook genoeg tijd om kennis te maken met de tafelgenoten.

Overweldigend

Gert Bor heeft ervaren wat de avond verleden jaar voor iedereen heeft betekend. De reacties waren overweldigend en sommige ook heel ontroerend en confronterend. “Wij hebben er soms geen weet van wat er zich allemaal afspeelt in onze samenleving. Daarom hebben wij besloten om deze avond ook dit jaar weer te organiseren.”

Want het zal net als vorig jaar niet bij deze ene avond blijven. Er is een nieuwe werkgroep geformeerd bestaande uit acht personen die door Bor wordt aangestuurd om ook na de feestelijke avond van dit jaar – wanneer de mensen weer te maken krijgen met de alledaagse dingen – hen tot steun te zijn.

De wensboom

Het is allemaal begonnen met de wensboom. Alle aanwezigen konden een wens in de boom hangen. Na afloop van de avond zat de hele boom vol wensbriefjes. Deze bleken van zeer uiteenlopende aard te zijn: Een keer samen met iemand een fietstocht maken, of een museum bezoeken, het opzetten van een eigen bedrijf, hulp bij de tuin, samen een kopje thee of koffie drinken, wandelen.

“Veel van deze wensen hebben wij kunnen vervullen en het heeft veel structurele en incidentele contacten opgeleverd. Mensen met vragen die wij niet konden beantwoorden hebben wij verwezen naar de desbetreffende instanties. Ook dit jaar wordt er weer op één of andere manier opvolging gegeven aan kerstdiner. Of dat weer een kerstwensboom is of een schatkist of… Dat blijft nog even geheim. Maar onze vraag is wel: heb je naast wensen ook iets te bieden aan een ander. Mensen kunnen zoveel meer voor elkaar betekenen. Zelf hulp vragen is prima, maar hulp aanbieden kan zeker zo leuk zijn. Onze ervaring is dat mensen zich soms niet bewust zijn van hun eigen kracht. Een mooi voorbeeld is wat ik laatst hoorde van iemand die hulp bood: ‘Ik kreeg veel meer terug dan ik ooit maar had kunnen bedenken’. Wij gaan net als vorig jaar, alle wensen en aanbiedingen bekijken en zullen vraag en aanbod aan elkaar koppelen”, aldus een enthousiaste Gert Bor die overloopt van geweldige ideeën en daarbij onder andere de hulp heeft gevraagd van een bekende supermarktketen. Zodra dat rond is, komt hij daarmee direct naar buiten. “Wij kruipen uit onze schulp, maar het is geweldig hoe de samenleving hier op reageert. Het geeft het leven meer kleur. Het maakt het leven mooier.”

Uit en Thuis per auto

Voor mensen zonder vervoer biedt het CDA een oplossing. Vrijwilligers rijden mensen die geen eigen vervoer hebben gratis naar de Studio’s en brengen deze mensen ook weer thuis. Veel mensen worden persoonlijk via de gemeente, huisartsen, thuiszorg, enzovoort benaderd om aan het kerstdiner deel te nemen. Maar ook mensen die denken: mijn buurman of buurvrouw komt hiervoor in aanmerking worden gevraagd te reageren.

Deze bijzondere avond wordt mede mogelijk gemaakt door particuliere giften, donaties van bedrijven, stichtingen en de Gemeente Aalsmeer. Voor meer informatie en opgave deelname: kerstdineraalsmeer@gmail.com

Janna van Zon