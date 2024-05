Uithoorn – De komende vier zondagen staan de Tien Geboden centraal in De Schutse. Want over wat goed en fout is, hebben we allemaal onze ideeën. Toch het is soms het best lastig om te weten wat goed leven is. Vanaf zondag 2 juni gaan we een aantal geboden langs, met verhalen over Jezus. Kom meedoen, laat je inspireren. De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk, aanvang 10.00 uur, zie pkn-uithoorn.nl

Foto: aangeleverd