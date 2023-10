Kerk Café stond stil bij de geschiedenis van Oekraïne

Uithoorn – Met dank aan Marc Jansen en veel dank voor de waardevolle bijdrage vanuit de Oekraïense gemeenschap in Uithoorn kregen we afgelopen vrijdag in het Kerk Café een indruk van de roerige en indrukwekkende geschiedenis van Oekraïne. Een geschiedenis die rond het jaar 800 werd opgepakt met het ontstaan van het Rijk van Kiev, met Kiev als hoofdstad. Een geschiedenis die vanaf die tijd een periode inluidde van vele bezettingen, vanuit het noorden (Vikingen), vanuit het zuiden (Ottomaanse Rijk), het oosten (de Tataren en Djeghis Khan). Door de hierdoor steeds veranderende grenzen mengden nieuwe bevolkingsgroepen zich met elkaar. O.a. door de sterke familiebanden en het aanhangen van hetzelfde orthodoxe geloof kon er een samenhang in het volk ontstaan waarmee het zich als volk ging onderscheiden. Dat er veel Oekraïense mensen aanwezig waren, maakte deze avond extra waardevol en bijzonder!

In twee uur was natuurlijk niet alles verteld! Maar na afloop bleven er veel mensen napraten, iets waar ze als Kerk Café altijd op hopen. De avond heeft zeker iets losgemaakt bij velen!