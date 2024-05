Kinderraad Aalsmeer maakt eigen gastles energie

Aalsmeer – De kinderraad maakt zich tijdens haar zittingsperiode hard voor het verstandig omgaan met energie. Onlangs kwam de kinderraad bijeen in de raadzaal van de gemeente Aalsmeer. De vergadering werd voorgezeten door de kinderen van de werkgroep Energie. Zij hebben een eigen energie gastles gemaakt en gaan die – samen met de Aalsmeerse energiecoaches en de andere kinderraadleden – in juni op een aantal basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart geven.

Wasdroger of kouder wassen

Geen wasdroger gebruiken bespaart meer CO2 dan op een lagere temperatuur wassen – waar of niet waar? Het is even stil in de raadzaal van Aalsmeer terwijl de kinderen van de kinderraad en de energiecoaches nadenken en de quiz invullen. Waar! Door geen droger te gebruiken, bespaar je wel 140 kilo CO2 per jaar. Door kouder te wassen, bespaar je ongeveer 30 kilo CO2.

De kinderen van de werkgroep energie hebben een gastles voorbereid waarin ze op verschillende manieren ingaan op de thema’s energie en energie besparen. Onderdelen van de gastles: een isolatieproef met een ijsklontje en een energiebespaarquiz vol met feitjes over hoe je thuis het beste energie kunt besparen. Want, de meest duurzame energie is energie die je niet gebruikt!

Bespaarafspraak

Na de vergadering zijn alle leden van de kinderraad voorbereid en klaar om de gastles te geven op hun eigen basisschool. Mocht u zelf tips voor energiebesparing thuis willen? Dan kunt u gratis een bespaarafspraak met één van de energiecoaches van de gemeente maken via bespaarafspraak.nl/aalsmeer.

Foto: De kinderraad van Aalsmeer en (achterste rij) energiecoaches en medewerkers van de gemeente. Foto aangeleverd.